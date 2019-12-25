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حوادث

اليوم.. محاكمة 16 متهما بالانضمام لـ"تنظيم جبهة النصرة"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
محكمة
محكمة
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
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