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حوادث

اليوم.. محاكمة 271 متهما بقضية حسم 2 ولواء الثورة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
محكمة
محكمة
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محمد زهير
تنظر المحكمة المختصة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.
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