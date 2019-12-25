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حوادث

اليوم.. محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين في «الانضمام لداعش»

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة محاكمة اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الانضمام لتنظيم داعش الارهابي».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر احمد مصطفى ومحمد الجمل.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بدعوى أنهم «في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة في جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة (ولاية سيناء) التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، وللاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعوا إليها».
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