أخبار الفن | تامر حسنى يحتفل بالعرض الخاص لـ الفلوس.. والشرنوبي يحتفل بـ الكريسماس مع خطيبته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





شهدت إحدى دور العرض بمدينة 6 اكتوبر توافد صناع وفريق عمل فيلم "الفلوس" على العرض الخاص تمهيدا لإنطلاقه غدا بشكل رسمى.





حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها وهي تمارس الرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".





شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها احتفالها بأعياد الميلاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





هنأت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف ، بعد تعاقده على بطولة مسلسل " سيف الله " ، الذى يجسد من خلاله شخصية خالد بن الوليد .





نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له مع خطيبته راندا رياض، احتفالًا بالكريسماس.





طرحت الشركة المنتجة لفيلم " راس السنة " الافيش الرئيسى للعمل ، والمقرر طرحه فى السينمات يوم 5 فبراير القادم .



