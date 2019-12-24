بسبب غياب الوزراء.. علي عبدالعال يهدد بـ استجواب الحكومة

ضاق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ذرعا بظاهرة غياب الوزراء عن الجلسة العامة للبرلمان المتكررة، وآخرها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات، الأمر الذي يعطل مناقشة العديد من المقترحات ومشروعات القوانين والطلبات التي تحتاج إلى رأي الحكومة، فضلا عن الأسئلة التي يبحث النواب عن إجابتها عند النواب.





وعبر عبد العال عن انزعاجه من ظاهرة الغياب خلال جلسة اليوم قائلا: "فين الوزراء، مقاعدهم فاضية، عاوز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء وهى فاضية كده، علشان الرأي العام يعرف".





ولم تكن هذه المرة الأولى فقد سبق وتكررت هذه الظاهرة مرارا وتكرارا، حتى وصل الأمر إلى تهديد عبدالعال -صراحة- للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة واللازمة لوقف ظاهرة الغياب المتكرر حتى لو وصل الأمر إلى الاستجواب، مؤكدا أنه لن يتم إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة فيما بعد فى حالة غياب الوزير المُختص، وأخذ عبد العال تصويت خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على هذا الإجراء وجاءت الموافقة بالإجماع.





وأوضح عبد العال، خلال كلمته بجلسة الثلاثاء الماضي، أن هذه الجلسة مخصصة لبعض أدوات الرقابة، قائلا: وبالتالى سأقتصر على البيانات العاجلة فى حدها الأدنى، وبالأمس تمت مناقشة 65 بيانا عاجلا، والبيانات العاجلة لها آلية معينة نظمتها اللائحة والكثير من بيانات الأمس لم ينطبق عليها المعايير".





وأشار عبد العال إلى نقطة هامة وهى أن هذه البيانات العاجلة لابد أن تُتلى بحضور الوزير المختص، قائلا "وهذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن هذا أمر مستقر، وبالتالى لا تعطيه اهتماما خاصا".





ووجه رئيس البرلمان حديثه للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، باعتباره عضوا فى الحكومة، قائلا "اعتبارا من اليوم المجلس لن يقبل أن يتم إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية، هذه هى السوابق البرلمانية للبيانات العاجلة دائما وأبدا، وإلا لا قيمة للبيان".





وأضاف أن البيان العاجل هو إخطار للوزير أن هناك خللا بالوزارة يقتضى تدخلا عاجلا من الوزير المختص، قائلا "وإلقاء البيان فى حالة عدم وجوده لا قيمة له، لابد أن نؤسس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة أولا، ومع السوابق البرلمانية، وانطلاقا من بذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان العاجل قبل الجلسة بـ48 ساعة للحضور".





وتابع عبد العال: ويترتب على عدم وجود الوزير المُختص الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى التى لا نود الدخول فيها، ونأمل من الحكومة أن تكون متعاونة، وفى حالة عدم التعاون الدستور حدد الآلية التى سيتم اللجوء إليها".



