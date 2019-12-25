غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى تسريب البترول بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات ايتاى البارود أولى جلسات المتهمين فى تسريب الوقود بايتاى البارود بمحافظة البحيرة.



وصرح المستشار مسعد أبو سعدة ، رئيس المكتب الفنى لمحاكم استئناف الإسكندرية، أن المستشار نابليون حبيب أبو الخير ، رئيس محاكم الاستئناف ، عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه قد تم تحديد جلسه يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر لنظر قضية تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب البترول بايتاى البارود والتى راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصاب بحروق، والمتهم فيها 10 متهمين، وذلك أمام دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات ايتاى البارود.