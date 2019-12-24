برلماني يصطحب طلاب سمالوط إلى مجلس النواب لحضور الجلسة العامة

اصطحب النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال المنيا 60 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمركز سمالوط ، وذلك لزيارة معالم مجلس النواب وحضور الجلسة العامة.



واصطحب البرلماني الطلاب لزيارة " بهو الشوري " وسماع فيلم تسجيلي عن مجلس الشعب وبداية مجلس الأمة وأهم الأحداث بمجلس النواب ، ثم اصطحبهم لزيارة مكتبة المجلس للاطلاع علي بعض الكتب والسجلات لتعريفهم بالمضبطة وبعض كتيبات بوابة الحكومة المصرية .



واتجه رشاد بصحبة الطلاب لمتحف المجلس وتم التقاط صورة تذكارية عند كرسي الملك و"عربية" الملك وفي بهو مجلس النواب بحضور بعض نواب المنيا وسمالوط .



كما زار الطلاب القاعة الرئيسية لمجلس النواب وحضور الجلسة العامة وسماع مناقشة بعض القوانين بالجلسة العامة ، فيما رحب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالطلبة والطالبات والحضور .



وقال الدكتور سمير رشاد إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالشباب والفتيات وتثقيفهم علميا وسياسيا والاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم في كيفية تنمية الدولة والنهوض بها ، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قدرة الشباب والاهتمام بهم ثقافيا وتعليميا والعمل على تنميتهم .