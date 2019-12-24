AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

برلماني يصطحب طلاب سمالوط إلى مجلس النواب لحضور الجلسة العامة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:59 م
برلماني يصطحب طلاب
برلماني يصطحب طلاب سمالوط الي مجلس النواب
Advertisements
ايمن رياض
اصطحب النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال المنيا 60 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمركز سمالوط ، وذلك لزيارة معالم مجلس النواب وحضور الجلسة العامة.

واصطحب البرلماني الطلاب لزيارة " بهو الشوري " وسماع فيلم تسجيلي عن مجلس الشعب وبداية مجلس الأمة وأهم الأحداث بمجلس النواب ، ثم اصطحبهم لزيارة مكتبة المجلس للاطلاع علي بعض الكتب والسجلات لتعريفهم بالمضبطة وبعض كتيبات بوابة الحكومة المصرية .

واتجه رشاد بصحبة الطلاب لمتحف المجلس وتم التقاط صورة تذكارية عند كرسي الملك و"عربية" الملك وفي بهو مجلس النواب بحضور بعض نواب المنيا وسمالوط .

كما زار الطلاب القاعة الرئيسية لمجلس النواب وحضور الجلسة العامة وسماع مناقشة بعض القوانين بالجلسة العامة ، فيما رحب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالطلبة والطالبات والحضور .

وقال الدكتور سمير رشاد إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالشباب والفتيات وتثقيفهم علميا وسياسيا والاستماع لطلباتهم ومقترحاتهم في كيفية تنمية الدولة والنهوض بها ، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع قدرة الشباب والاهتمام بهم ثقافيا وتعليميا والعمل على تنميتهم .
برلماني يصطحب طلاب سمالوط إلى مجلس النواب لحضور الجلسة العامة
برلماني يصطحب طلاب سمالوط إلى مجلس النواب لحضور الجلسة العامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحلال وتجديد وتوسعته كوبرى الطيبة بمركز سمالوط قريبا

العدل توافق على مقترح فتح مكتب توثيق للشهر العقاري ثان بمركز سمالوط

نائب المنيا: فتح مكتب توثيق للشهر العقاري آخر بسمالوط.. قريباً

ترشيحاتنا

أيمن يونس: الزمالك يحتاج تغييرا إداريا.. ومن حق لاعبي الإنتاج الحزن على عدم الفوز

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

بسبب مد البحر وسرعة الرياح.. غرق شوارع بورفؤاد أكبر مدن بورسعيد

لا يستطيع قربها من غير سبب.. داعية يوضح أعراض وعلاج سحر الربط بين الزوجين| فيديو

الزمالك ينزف النقاط.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإنتاج الحربي.. والأبيض يواصل التعثر

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي

قتل ونتف ديوك الرومي حية.. شاهد مقاطع مسربة لسوء معاملة الطيور في تركيا