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تعليم

البحث العلمي تعلن برنامج تدريبي جديد في تايلاند.. تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فى إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات الدولية، عن البرنامج التدريبى Tropical Medicine Community Health Care and Research تايلاند خلال الفترة 25/2/2020 وحتى 16/3/2020.

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة الكوادر الحكومية والتعرف على التجربة التايلاندية الناجحة، وسيتم اختار مرشحين اثنين ممن تتطبق عليهم بعض الشروط وهي " إجاده اللغة الانجليزية تحدثا وكتابه، توافر الخبرة الكافية فى مجال العمل، لا يتجاوز السن 55 عامًا"

وأشارت الأكاديمية على موقعها الإلكتروني إلى أنه على المرشحين استيفاء استمارة الترشيح (مع 3 نسخ أصلية من الاستمارة) معتمدة من جهه العمل بخاتم شعار الجمهورية وكذا التقرير الطبى بعد اعتماده وخطاب توجيه من الجهة المرشحة باللغة الانجليزية موجه للسفارة.

واضافت أنه لابد من توفير صوره من جواز السفر سارى لمده ستة أشهر، على أن يكون آخر موعد للتقديم 26/12/2019 ولن يلتفت لاى ترشيح بعد هذا الموعد، ويتحمل الجانب التايلاندي نفقات السفر والإقامة والانتقالات الداخلية للمرشحين المقبولين.

لمزيد من التفاصيل وتحميل استمارة الترشيح يمكنك الدخول على الرابط التالى:

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