أجندة الحوادث اليوم.. قضية «تنظيم جبهة النصرة».. محاكمة 271 متهماً بقضية حسم 2 ولواء الثورة.. ومحاكمة لاعب أسوان و43 آخرين في «الانضمام لداعش»

محاكمات تنتظر كل من:

16 متهمًا بالانضمام لـ"تنظيم جبهة النصرة"

271 متهما بقضية حسم 2 ولواء الثورة

لاعب أسوان و43 آخرين في «الانضمام لداعش»





تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة محاكمة اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الانضمام لتنظيم داعش الارهابي».





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر احمد مصطفى ومحمد الجمل.





كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بدعوى أنهم «في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة في جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة (ولاية سيناء) التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، وللاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعوا إليها».





وتنظر المحكمة المختصة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".





ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.





تنظر محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة ".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل، وجمال أحمد.





كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.



