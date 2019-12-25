البابا تواضروس يشهد حفل توزيع شهادات إتمام كورس اللغة الروسية

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، حفل توزيع شهادات اتمام كورس اللغة الروسية علي الدارسين من طلاب وأساتذة من داخل معهد الدراسات القبطية وخارجه، والذي وصل عددهم إلى 50 دارسًا.





يأتي هذا الكورس في إطار التعاون بين الجامعات الروسية ومعهد الدراسات القبطية كمنحة مقدمة من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب للمعهد.





حضر الحفل الدكتور نيكولاي أوسكين نائب رئيس الجامعة الذي شكر قداسة البابا تواضروس الثاني لإتاحة هذه الفرصة والتي تعد خطوة أولي في التعاون المستمر بين الجامعات والمعاهد الروسية والمصرية.





وفي خلال الحفل ألقي قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة رحب فيها بالتعاون مع الجامعات الروسية، ذاكرًا أن تعليم اللغة يفتح أفاقًا جديدة للإنسان كما شكر كل من ساهم في هذه الدورة متمنيًا لهم عامًا جديدًا سعيدًا.



