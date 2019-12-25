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توك شو

رجاء الجداوي: بحب قعدة القهاوي بتاعت زمان .. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت الفنانة رجاء الجداوي إنها من رواد المقاهي، مشيرة إلى أنها كانت في الماضي تذهب إلى خان الخليلي ومع تقدم الوقت أصبحت تجلس على الكافيه كما يسمى في الوقت الحالي.

وأضافت الجداوي خلال برنامج «قهوة أشرف»، والذي يقدمه الفنان «أشرف عبد الباقي»، على فضائية «الحياة»، أن القهوة في الماضي كانت أفضل لأنه كان يناقش فيها موضوعات وأحاديث أما في الوقت الحالي الجميع منشغلين بالانترنت.

ومن جانبه قال السيناريست الذي شارك رجاء الاستضافة، إنه لا يحب الجلوس على الكافيهات خاصة أن أغلبيتها بها شيشة وهو لا يحب ذلك.
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