وزير داخلية صربسكا يصفع برلمانياً على الهواء بسبب حلف الناتو .. فيديو

دائمًا ما تشهد برلمانات العالم مشاهد خارج السياق السياسي، مثل السُباب والمشادات الكلامية، لكن من النادر رؤية وزير يصفع برلمانياً على الهواء.





حيث نشرت قناة "يورونيوز" مقطع فيديو يظهر النقاش الحاد الذي شهده البرلمان المحلي لجمهورية صربسكا، وهي جزء من البوسنة وتخضع لسيطرة المسيحيين الأرثوذكس الصرب، حيث لم يتردد وزير الداخلية دراجان لوكاك في اللجوء إلى العنف ضدّ نائب في البرلمان المحلي.





وشهدت الجلسة خلافًا حول علاقات صبرسكا مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن الأمر خرج عن مساره عندما قاطع النائب المعارض دراسكو ستانيفوكوفيتش البالغ من العمر 26 عاما وزير الداخلية.





وكان وزير الداخلية يتحدث عن المشروع، وسرعان ما تطورت الأمور بين الاثنين لتحدى وزير الداخلية النائب الشاب في حال اقترب منه، فما كان من النائب إلا أن اقترب، فلوّح عليه دراجان لوكاك بعض الأوراق ثم صفعه.



