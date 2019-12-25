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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: حفلاتنا لا تعطل الطلاب.. لازم يكون في لعب مع المذاكرة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:17 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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قســـم التعليم
وجّه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، رسالة لكل من انتقد مؤخرًا فكرة اهتمام جامعة القاهرة بتنظيم حفلات الموسم الثقافي وقت اقتراب موسم الامتحانات .

حيث قال "الخشت" في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: عندما كنت طالبا، كنت أحرص على أن أخصص وقتا للمذاكرة ووقتا لـ اللعب، "كنت بذاكر كويس جدا وبلعب كويس جدا"، ولم يكن هناك أي تعارض بين المذاكرة واللعب، بل كان اللعب بيجدد نشاطي و "بيعمل restart لذهني " .

وأضاف "الخشت" قائلا : كنت ألاحظ وقت دراستي أن اللعب والترفيه يجعل استيعابي أفضل، والضغط العصبي أقل، خاصة ان الضغط العصبي بيزيد عليك لو كنت تنافس على المركز الأول على الدفعة" .

وناشد رئيس جامعة القاهرة جميع طلاب الجامعات ، بأن يفعلوا مثله ، حيث قال: "إيه رأيكم تجربوا تعملوا زي ما كنت بعمل، وتعملوا Restart بحفلات الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة قائلاً: طبعا أنا عارف ان في نوعين من الناس ، نوع هيقول "شايفين أهو رئيس الجامعة كان بيلعب ودول أنا عارفهم كويس أوي، اللعيبة اللي مبيذاكروش غير آخر السنة (ودول ان شاء الله سوف أحولهم مكتب) ، ونوع هيقول "احنا هنذاكر بس لكن أنا بقول لكل الطلاب جربوا تذاكروا وتريحوا شوية ونشوف النتيجة هتبقى إيه ، عشان احنا دلوقتي بنغير طريقة التفكير وماشين بمبدأ الإدارة بالنتائج وصواب أي فكرة بنتائجها على أرض الواقع.

جدير بالذكر أنه كانت قد أحيت اليوم الفنانة مروة ناجي، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

على هامش احتفالية عيد العلم التي نظمتها الجامعة لتكريم علمائها وباحثيها، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووجهت مروة ناجي الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لإتاحة الفرصة لها لإقامة حفل غنائي تحت قبة الجامعة، على هامش احتفالية عيد العلم.

وقدمت مجموعة متنوعة من الأغاني والتي تفاعل معها الحضور، ومنها "أما براوة " و" ياحبيبي" و "إزاي اوصفلك ياحبيبي إزاي" و "حلوة يابلدي" وغيرها من الأغاني التي طلبها الحضور من ناجي.

كما أحيت الفنانة كارمن سليمان، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن الفن له تأثير كبير، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقي لدوره في بناء الوجدان ولأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة ، إن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقي لطلابها لدوره في تطوير العقل وبناء الوجدان لأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة، موضحًا أن الفن له تأثير كبير في تطهير الواقع، مشيرًا إلى الانتهاء من تشكيل فريق أوركسترا موسيقي لأول مرة بجامعة القاهرة من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات.
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