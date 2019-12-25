تعرف على قصة ولاء.. أول فتاة مصرية في اتحاد المصارعة الحرة.. فيديو

ليست الانوثه حكرا علي صاحبات الأصوات الناعمة والقوام الرشيق، فالمرأه التي تحتفظ بجمالها ودلالها وأنوثتها إلي جانب المجال الذي تعشقه، وإن كان ينطوي علي بعض العنف لها جمال من نوع آخر.





قالت ولاء زين العابدين، أول فتاة في اتحاد المصارعة الحرة المصرية فى حوار مع صدي البلد: أعشق الالعاب القتاليه منذ كنت في السابعه من عمري (كونج فو، الملاكمة) و غيرها، بدأيتي مع المصارعة عندما اكتشفني مدرب المصارعة "أشرف كابونجا" في الرابعة عشرة من عمري وطلب ضمي الي فريقه وكنت الفتاة الوحيده في ذلك الوقت.





أضافت "ولاء زين العابدين في البداية الناس كانوا مستغربين وجود مصارعة حرة للفتيات في مصر ولكن مع الوقت أصبح لدينا جمهورا كبيرا في الإسماعيلية وجميع محافظات مصر وازداد عدد البنات بشكل كبير.





"بعرف أكون أنثي بره النادي وراجل في المصارعة" كوني لاعبة مصارعة لا يعني انني تخليت علي جانب الأنوثة، حيث انني فرضت قوانين الأنوثة علي حلبة المصارعة.





أكدت "ولاء "علي الصعوبات الي تواجها بانضمام فتاة جديدة وخضوعها للتدريب في البدايه حيث انها تتعلم قواعد المصارعه وتجربها عليا، ولكنني اكون سعيدة بانضمام فتاة جديدة الي المصارعة، فلدينا حاليا بنات من جميع المحافظات يقطعن المسافات من أجل حبهن للمصارعة، ونجهز حاليا بطولة في الأردن وعمان.





واضافت : ""كل البنات اللي لعبت معاهم تقريبا اتصابوا لدرجة ان في بنت ودنها اتقطعت" أما عن حياتي خارج اللعبه مش بضرب حد غير لو أذاني أو تعرضلي باللمس".





وتابعت قائلة: "بوجهه رسالة للبنات كونك فتاة لا يمنعك من اختيار حاجة بتحبيها والي عايزك هيحب الي بتعمليه وهيشجعك وهيشوفك انثي في كل حالاتك مثلما فعل أحمد خطيبي وكان سببا في وصولي لما انا عليه الان".



