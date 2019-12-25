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توك شو

سفير الطفولة: شعرت بالسعادة بعد قبول الرئيس السيسي لـ طلبي.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال مهند عماد سفير الطفولة، إن الهدف من تدريس مادة احترام الآخرين هو نشر الوعي واحترام الغير.

وأضاف مهند عماد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه كان سعيدًا جدًا خلال مشاركته فى احتفالية اليوم.

وأشار مهند عماد إلى أنه، فرح جدا عندما لقى إجابة سريعة من الرئيس السيسي على طلبة بتدريس مادة أخلاق بالمدارس المصرية.

وتابع سفير الطفولة، أنه تعلم اللغة الحوارية بعد العديد من الاختبارات التى تمر بها لكى يكون على هذا الشكل من ترتيب طريقة كلامه وردة على الأخرين.

وأوضح مهند عماد، أنه سباح ولدية مهارة السباحة ويجيدها بطريقة كبيرة.
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