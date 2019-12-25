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فن

بـ جاكيت جلد أنيق.. أروى تستعرض جمالها عبر إنستجرام

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:50 ص
اروى
اروى
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محمد بدران
شاركت المطربة أروى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت أروى في  بـ إطلالة شتوية أنيقة، ترتدى جاكيت جلد طويل باللون البنى ميز إطلالتها وجمالها الطبيعي، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها مع إسدال شعرها على كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، وضعت إنجى سوى بعض اللمسات من المكياج الجذاب، ولم تتكلف فى ارتداء أى من الإكسسورات.

تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping)، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والذي سيبث على مختلف القنوات التليفزيونية.

وجرى تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير.

من جهة أخرى، سجلت أروى 3 أغان خليجية جديدة سيتم طرحها بشكل متتالٍ في الأشهر المقبلة.

وتقدم أروى حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، ويندرج تحت خانة البرامج الحوارية.
بـ جاكيت جلد أنيق.. أروى تستعرض جمالها عبر إنستجرام
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