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توك شو

بطل العالم في تنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:08 ص
البطل المصري عمرو
البطل المصري عمرو أيمن
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البهى عمرو
وجّه البطل المصري عمرو أيمن، بطل العالم في تنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة، رسالة لجميع المصريين قائلا "أنا بحبكوا جدًا وهدفى ابقى بطل" .

وأضاف البطل المصري عمرو أيمن، خلال حواره ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلى، أنه يتمنى أن يعمل بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية.

وأشار البطل المصري عمرو أيمن، إلى أنه حصل على ميليات كثيرة جدًا، وأنه سيستمر فى رفع اسم مصر.

وأوضح البطل المصري عمرو أيمن، أنه لديه أحلام كبيرة ويسعى لتحقيقها، وأعرب عن سعادة بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد البطل المصري عمرو أيمن، أن الرئيس السيسي يدعهم ويحقق لهم ما يتمنوه.
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