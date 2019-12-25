بطل العالم في تنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة يوجه رسالة للمصريين.. فيديو

وجّه البطل المصري عمرو أيمن، بطل العالم في تنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة، رسالة لجميع المصريين قائلا "أنا بحبكوا جدًا وهدفى ابقى بطل" .





وأضاف البطل المصري عمرو أيمن، خلال حواره ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلى، أنه يتمنى أن يعمل بعد الانتهاء من المرحلة الجامعية.





وأشار البطل المصري عمرو أيمن، إلى أنه حصل على ميليات كثيرة جدًا، وأنه سيستمر فى رفع اسم مصر.





وأوضح البطل المصري عمرو أيمن، أنه لديه أحلام كبيرة ويسعى لتحقيقها، وأعرب عن سعادة بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



