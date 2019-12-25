شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت نسرين الخطيب شقيقة الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور.





وظهرت نسرين الخطيب ترتدى سترة باللون الأسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.





وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، للتعبير لها عن مدي إعجابهم، معلقين: "ايه القمر ده- يا جمالو - جمالك - قمر - روعة - حبيبتى - حياتى"





يُذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا وتعتبر من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل.



