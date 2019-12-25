الغندور: هدف قفشة في شباك الاتحاد الخطأ الوحيد للتحكيم حتى الآن

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن هدف محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء " الاثنين " غير صحيح .





وأضاف الغندور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن هدف محمد مجدي قفشة في شباك الاتحاد السكندري هو الوحيد الذي احتسب بالخطأ خلال الموسم الجاري .





وتابع :" الحكم المساعد يوسف البساطي متميز وهذا أول قرار خاطئ له خلال الموسم الجاري وسنتعامل معه بمبدأ الثواب والعقاب ولن نحبه "مشيرا الى احتمالية وقوع أخطاء خلال خوض المباريات .



