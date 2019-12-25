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رياضة

الغندور: هدف قفشة في شباك الاتحاد الخطأ الوحيد للتحكيم حتى الآن

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:43 ص
محمد مجدي قفشة
محمد مجدي قفشة
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حسام الحارتي
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أن هدف محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء " الاثنين " غير صحيح .

وأضاف الغندور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن هدف محمد مجدي قفشة في شباك الاتحاد السكندري هو الوحيد الذي احتسب بالخطأ خلال الموسم الجاري .

وتابع :" الحكم المساعد يوسف البساطي متميز وهذا أول قرار خاطئ له خلال الموسم الجاري وسنتعامل معه بمبدأ الثواب والعقاب ولن نحبه "مشيرا الى احتمالية وقوع أخطاء خلال خوض المباريات .

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا نظيفا على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز .
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