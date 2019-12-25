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رياضة

سعيد الشيشيني: المقاولون الفريق الوحيد الحاصل على بطولة أفريقية قبل أي محلية.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:56 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
أكد سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق، أن الفريق كان يطبق أسلوب الاحتراف خلال مسيرتهم في الملاعب. 

وقال سعيد الشيشيني، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المقاولون كان يطبق نظام اليوم الكامل للاعبيه، وكان الفريق الوحيد في القارة الذي كان يفوز خارج أرضه".

وأكمل سعيد الشيشيني،: "المقاولون النادي الوحيد الذي حصد بطولة أفريقية قبل فوزه بأي بطولة محلية، فقد كنا نملك الرغبة في تحقيق شيء للفريق".

وروى سعيد الشيشيني، نجم المقاولون العرب السابق، كواليس رفض الأهلي خوض مباراته أمام المقاولون عام 1983.

وكشف سعيد الشيشيني، عن أن: "الأهلي رفض مواجهتنا عام 83، وذهبنا للملعب ولم يحضر الفريق الأحمر، والمباراة تأجلت 24 ساعة".

واستطرد سعيد الشيشيني،: "مايكل إيفرت كان يرفض مواجهة الأهلي بعدما رفض الذهاب للملعب في وقت المباراة، لكن رئيس المقاولون اجتمع معنا وطالبنا بخوض المباراة رغم تأجيلها ووعدنا بمكافآت كبيرة".

وتابع سعيد الشيشيني: "المقاولون فاز على الأهلي "رايح جاي" عام 1983، واللاعبون كانوا رجالا وهو ما أدى لتحقيق الإنجازات".

وعن مختار مختار قال سعيد الشيشيني: "لم أتسبب في إنهاء مسيرته، استخلصت منه الكرة دون أخطاء، وطلب مني عبد العزيز عبد الشافي ألا أغضب من تصريحات بأني تعمدت ضربه".
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