AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الري: 33 إدارة عامة تدير إجراءات السدة الشتوية.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، إن قطاع الرى هو المسؤل عن توزيع المياه من أسوان حتى الإسكندرية، فى مجموعة من الترع، أطوالها تبلغ نحو 33 ألف كيلو.

وأضاف المهندس محمود السعدى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الإدارة فى فترة أقصى الاحتياجات تحاول توفير كمية المياه المطلوبة بكل الطرق لإيصالها لمستحقيها.

وأشار رئيس مصلحة الرى، إلى أن 33 إدارة عامة تدير إجراءات السدة الشتوية.

وتابع المهندس محمود السعدى، أن فترة السدة الشتوية يتم خلالها تصليح أى كبارى أو ترع تحتاج إلى الترميم أو حفر.

وأوضح رئيس مصلحة الرى، أن السدة الشتوية إجراء سنوي لصيانة وتطوير المصارف المائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

سميحة أيوب تكشف عن أصدقائها من الوسط الفني.. فيديو

هنموت كلنا.. شابة تفتح باب طائرة متوجهة إلى تركيا

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

حجة البليد | تعليق ناري من رئيس لجنة الحكام على اتهامهم بـ المجاملات

جمال الغندور يهدد بالاستقالة حال إجباره على هذا الأمر

AdvertisementS

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

بتمثل في الخليج .. أول ظهور لابنة منى عراقي.. فيديو

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري