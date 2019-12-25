الري: 33 إدارة عامة تدير إجراءات السدة الشتوية.. فيديو

قال المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، إن قطاع الرى هو المسؤل عن توزيع المياه من أسوان حتى الإسكندرية، فى مجموعة من الترع، أطوالها تبلغ نحو 33 ألف كيلو.





وأضاف المهندس محمود السعدى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الإدارة فى فترة أقصى الاحتياجات تحاول توفير كمية المياه المطلوبة بكل الطرق لإيصالها لمستحقيها.





وأشار رئيس مصلحة الرى، إلى أن 33 إدارة عامة تدير إجراءات السدة الشتوية.





وتابع المهندس محمود السعدى، أن فترة السدة الشتوية يتم خلالها تصليح أى كبارى أو ترع تحتاج إلى الترميم أو حفر.



