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توك شو

والدة البطل عمرو أيمن: اكتشفت موهبة نجلي من عمر 4 سنوات.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
والدة البطل عمرو
والدة البطل عمرو ايمن
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البهى عمرو
قال البطل المصري عمرو أيمن، بطل العالم في تنس الطاولة لذوي القدرات الخاصة، إنه حصل على ميداليات كثيرة، فى بطولات تنس الطاولة والسباحة والفروسية و سباق الدراجات، والرسم.

وأضاف البطل المصري عمرو أيمن، خلال حواره ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامية ريهام السهلى، أن والدته تدعمه وتشجعه، وتقف بجانبه.

وأشار البطل المصري عمرو أيمن، إلى أن والدته هي صاحبة الفضل عليه ليكون بطل عالم، ويحصل على ميدليات كثيرة.

وأوضح أن والدته هى من اختارت له الملابس التى ارتداها فى احتفالية اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى نفس السياق، قالت والدة البطل المصري عمرو أيمن، إنها اكتشفت موهبة والدها من عمر 4 سنوات، مشيرة إلى أن أول لعبة قام بممارستها كانت السباحة. 

وأكدت والدة البطل المصري عمرو أيمن، أن أول بطولة حصل عليها كانت فى عمر 10 سنوات، وكانت مسابقة سباحة، وأوضحت أنها اتجهت بعد ذلك لتعليمه تنس الطاولة، وحصل على ميداليات.

وكشفت والدة البطل المصري عمرو أيمن، عن أن الألعاب التى يقوم بها نجلها لا تؤثر على دراسته.
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