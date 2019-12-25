أعلنوا عن تنظيمهم مؤتمرات أمنية.. ضبط 4 أشخاص أنشأوا شركة وهمية للدعاية والإعلان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة، لتنظيم المؤتمرات والدعاية والإعلان كائنة بنطاق (محافظة القاهرة)، وقاموا بالإعلان عن تنظيم مؤتمرات اقتصادية وأمنية تقام بالبلاد، ويحضرها بعض الشخصيات العامة ومستشارين ببعض الجهات الحكومية، بقصد الاحتيال على أصحاب الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، والاتصال هاتفيًا برؤساء مجالس إدارتها طالبين منهم شراء دعوات حضور للمؤتمرات بقيمة خمسة آلاف جنيه للدعوة الواحدة، أو التبرع لرعاية المؤتمر نقدًا أو بشيكات بنكية أو تحويل بنكى بإسم الشركة بأحد البنوك.





وعقب استلام المبالغ المالية التى يتم الاستيلاء عليها يتقاسمونها فيما بينهم، ولإمعان النصب وإدخال الغش والتدليس على أصحاب تلك المؤسسات قاموا بانتحال صفة مستشارين بإحدى الجهات الحكومية "شخصية وهمية" حال إتصالهم بتلك المؤسسات.





وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الدعوات بإسم الشركة التى قاموا بإنشائه موجهة للعديد من المؤسسات والشركات لحضور مؤتمرات مختلفة وخطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات والشركات، تفيد دعوتهم لحضور فعاليات لبعض المؤتمرات.





فواتير وإيصالات استلام نقدية منسوبة لذات الشركة وأجندة مثبت بها بيانات أصحاب الشركات والمؤسسات المالية التى يتم إستهدافها من قِبل المتهمين و(2) أكلاشيه – (3) هواتف محمولة، يستخدمها المتهمين فى نشاطهم، وبفحصها فنيًا تبين احتواءها على العديد من الدلائل التى توضح نشاطهم المؤثم.



