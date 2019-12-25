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فن

رجعتني 38 سنة لورا .. رامي عادل إمام ينشر صورة من طفولته برفقة والده وجده

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
عادل امام ووالده
عادل امام ووالده ونجله رامى
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محمد بدران
نشر المخرج رامى إمام صورة نادرة له من طفولته تجمعه بوالده الزعيم عادل إمام، وجده محمد إمام.

وعلق رامي إمام على الصورة: "وعلق رامي إمام على الصورة: "الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتير جدا الفترة اللي فاتت، والحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا، دي مش مجرد صورة بالنسبة ليا، دي من أحب الصور ليا، مش لان فيها 3 أجيال بيتصوروا ...لا، لأن فيها جدي الله يرحمه، محمد إمام الكبير، الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه، والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة".

وتابع: "كنت بحس بالراحة معاه، وأحلى لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي، و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان"، وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر ومكانش فاكرني، ولا فاكر أي شخص في عيلتنا، اتمنيت ساعتها أن الأيام ترجع بيا وأتصور معاه أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما مات سنة 1997.. لكن دايما حاسس أنه عايش معايا طول الوقت، ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك".

أعلن المخرج رامي إمام الانتهاء من تصوير مسلسل "فلانتينو"، ليبدأ مرحلة "المونتاج"، استعدادا لعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
رجعتني 38 سنة لورا .. رامي عادل إمام ينشر صورة من طفولته برفقة والده وجده
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