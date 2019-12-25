بالأسماء.. حركة جديدة لـ مديري الإدارات والهيئات الرياضية بـ كفر الشيخ

أصدر الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حركة جديدة لمديري إدارات كفر الشيخ وسيدي سالم والتنمية الرياضية والهيئات الرياضية وضخ دماء جديدة، من خلال إعطاء الفرصة للقيادات الشبابية.





وشملت الحركة، فتحي على إبراهيم جبر، رئيسًا لقسم خدمات الشباب بإدارة شباب كفر الشيخ؛ للقيام بعمل مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وذلك لحين تعيين مدير إدارة بالطرق القانونية.





وتضمنت الحركة تكليف، مصطفى غريب؛ للقيام بعمل مدير إدارة شباب سيدى سالم خلفا لـ عادل زيتون الذى بلغ السن القانونية للمعاش، وذلك لحين تعيين مدير إدارة بالطرق القانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.





وشملت الحركة، تكليف صبحى عبد العزيز، مديرًا لإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية وذلك لحين تعيين مدير إدارة بالطرق القانونية وفقًا لقانون الخدمة المدنية.



