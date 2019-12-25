سليط اللسان.. سائق أجرة في أمريكا يصيب راكبًا بـ جرح غائر

وقع شجار بين أحد الركاب و سائق أجرة نتج عنه جرح غائر في الرأس للراكب ، و كدمات في أنحاء متفرقة للسائق، ولعدم كون الجروح بالغة؛ خرجا من المستشفى بعد 24 ساعة.





ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن الشجار وقعد بين راكب في ولاية أوهايو الأمريكية، وبين السائق؛ بسبب مبالغته في طلب الأجرة .





بداية الواقعة كانت باتفاق الراكب مع السائق على ثمن الرحلة نظرا لحاجته لأي وسيلة مواصلات يذهب بها إلى المطار، وانزعج الراكب من طريقة السائق في الحديث معه واستغلاله للموقف .





ةلم يعترض الراكب على زيادة الأجرة إلا أن سائق السيارة كان سليط اللسان على حد وصف الراكب في التحقيق وأثار استفزازه؛ فلَكَمَهُ في البداية .



