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منوعات

سليط اللسان.. سائق أجرة في أمريكا يصيب راكبًا بـ جرح غائر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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مريم صليب
وقع شجار بين أحد الركاب و سائق أجرة نتج عنه جرح غائر في الرأس للراكب ، و كدمات في أنحاء متفرقة للسائق، ولعدم كون الجروح بالغة؛ خرجا من المستشفى بعد 24 ساعة. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل " فإن الشجار وقعد بين راكب في ولاية أوهايو الأمريكية، وبين السائق؛ بسبب مبالغته في طلب الأجرة . 

بداية الواقعة كانت باتفاق الراكب مع السائق على ثمن الرحلة نظرا لحاجته لأي وسيلة مواصلات يذهب بها إلى المطار، وانزعج الراكب من طريقة السائق في الحديث معه واستغلاله للموقف . 

ةلم يعترض الراكب على زيادة الأجرة إلا أن سائق السيارة كان سليط اللسان على حد وصف الراكب في التحقيق وأثار استفزازه؛ فلَكَمَهُ في البداية .

وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما بالقرب من محطة وقود كانت قريبة من المطار، و لكن لم يتحمل الراكب السائق كثيرا؛ وفقد عقله وتشاجر، ما نتج عن ذلك إصابته بجرح غائر في رأسه.
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