بـ إطلالة جذابة.. شقيقة ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت نسرين الخطيب شقيقة الإعلامية والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور.



وظهرت نسرين الخطيب ترتدى سترة باللون الاسود، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها ، وظهرت بمكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.





وانهالت التعليقات على الصورة من قبل متابعيها، للتعبير لها عن مدي إعجابهم، معلقين: "اية القمر ده- ياجمالو - جمالك - قمر - روعة - حبيبتى - حياتى"





يُذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مع الإعلامي تامر امين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا وتعتبر من أكثر الإعلاميات المثيرات للجدل.



ياسمين الخطيب قدمت منذ أيام حفل ختام النسخة الخامسة من مهرجان "إيجي فاشون" وكرم فيه كل من المخرج مجدى أبو عميرة، المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم، مدربة الأسود أنوسة كوتة، المطرب مجد القاسم، الفنانة إنجي شرف، الفنانة مني ممدوح، المطرب أحمد جوهر، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي.



