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رياضة

حجة البليد | تعليق ناري من رئيس لجنة الحكام على اتهامهم بـ المجاملات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:10 ص
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
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حسام الحارتي
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن حكم الدوري الممتاز يتقاضى 5000 الاف جنيه عن المباراة.

وأضاف الغندور خلال لقائه بفضائية " أون سبورت "، أن حكم الدرجة الثالثة يتقاضى 800 جنيه، وهم من يتحملون بدل الانتقال، مشيرا إلى تحمل الحكام كافة مصاريف الانتقالات .

ومن جهة أخرى رد جمال الغندور على مجاملات الحكام لبعض الأندية قائلا :" اللي بيتكلم عن أبناء الحكام والمجاملات والأقارب والكلام ده مش هسميه غير "حجة البليد" وكلام خايب .. هو عايز يحرج جمال الغندور ومش لاقي حاجة يقولها غير دي".

وعبر جمال الغندور عن غضبه الشديد بسبب المهجمات التي يتعرض لها الحكام المصريون قائلا :" التصريحات التي تهاجم التحكيم تغضبني بشدة، اقبل الإنتقادات التي تستند لوقائع فقط وليست المرسلة".

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