بعد نفي علاقتها به.. سلمى أبو ضيف في أحضان شاب إيطالي.. صور

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل مُجددًا بظهورها مع الشاب الإيطالي الذي سبق ونفت ارتباطها به رسميًا في لحظات رومانسية، من خلال صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لها في أحضان الشاب الإيطالي وعلقت: "أفضل هدية في 2019 هو أنت".





وفي صورة للشاب الإيطالي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام علّقت سلمى أبو ضيف: "بحبك".



