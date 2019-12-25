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فن

بعد نفي علاقتها به.. سلمى أبو ضيف في أحضان شاب إيطالي.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:03 ص
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
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شروق ابراهيم
أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف الجدل مُجددًا بظهورها مع الشاب الإيطالي الذي سبق ونفت ارتباطها به رسميًا في لحظات رومانسية، من خلال صور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت سلمى أبو ضيف صورة لها في أحضان الشاب الإيطالي وعلقت: "أفضل هدية في 2019 هو أنت".

وفي صورة للشاب الإيطالي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام علّقت سلمى أبو ضيف: "بحبك".

وكانت سلمى أبو ضيف قد نفت في الصيف ارتباطها بهذا الشاب الإيطالي مؤكدة أنها مجرد أصدقاء ولكن الصور وتعليقات الجمهور اظهرت عكس ذلك لتثير الفنانة الشابة الجدل من جديد.
بعد نفي علاقتها به.. سلمى أبو ضيف في أحضان شاب إيطالي.. صور
بعد نفي علاقتها به.. سلمى أبو ضيف في أحضان شاب إيطالي.. صور
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