الإعلامية فايزة واصف تكشف عن طريقة تخلصها من الخجل.. فيديو

قالت الاعلامية فايزة واصف، رائدة البرامج الأسرية في مصر، إن تربية الأولاد أصعب كثيرا من البنات.



وأضافت فايزة واصف، خلال حوارها فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنها درست ليسانس آداب شعبة دراسات اجتماعية ونفسية، بالإضافة إلى بكالوريوس فنون مسرحية.



وكشفت رائدة البرامج الأسرية فى مصر، أن دخولها كلية الفنون المسرحية؛ حتى تعالج نفسها من الخجل، ولتكون قادرة على التعامل مع الآخرين ومواجهتهم في جميع المواقف.



وأشارت فايزة واصف، إلى أنها لم تنجح فى تقديم برامج المنوعات ولم تشعر بأنها ستنجح فى ذلك.



وأوضحت رائدة البرامج الأسرية فى مصر، أنها لم تكن على دراية بالأغانى، وأخطأت عند تقديم أغنية نجاة "آه بحبه" فى الإذاعة.