الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية: اهتمام الرئيس بملف الدمج كبير جداً.. فيديو

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيسة الاتحاد المصري والأفريقي للإعاقات الذهنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدًا بملف دمج ذوى لقدرات الخاصة.





وأضافت المهندسة أمل مبدى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه منذ تولى الرئيس لملف ذوى الاحتياجات الخاصة وهم كل يوم فى تقديم أفضل من السابق.





وتابعت رئيسة الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقات الذهنية، أنها استغرقت وقتا طويلا مع الأطفال حتى يكونوا قادرين على تقديم هذا العرض الجيد أمام الجميع، أمس.



