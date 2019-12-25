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محافظات

بالأسماء.. حركة جديدة لمديري الإدارات الهندسية في كفر الشيخ

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
حركة جديدة لمديري
حركة جديدة لمديري الإدارات الهندسية في كفر الشيخ
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محمود زيدان
أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 20929 لسنة 2019م، بإجراء حركة لمديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة. 

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري، التفاصيل الكاملة للحركة، والتي تضمنت ندب وتكليف المهندسة أمل محمد بحر، مديرًا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة هبة صقر إبراهيم مديرًا للإدارة الهندسية بمركز قلين، والمهندسة فادية طلبة حسن العبسي مديرًا للإدارة الهندسية بمركز دسوق، والمهندس وائل السيد موسى مديرًا للإدارة الهندسية بمركز الرياض.

وشملت الحركة، ندب وتكليف المهندس عادل عبد العزيز أبو عامر، مديرًا للإدارة الهندسية بمركز بلطيم، والمهندسة نهى حسن الشربيني مديرًا للإدارة الهندسية بمركز الحامول، والمهندس محمد رجب إمام حسين مديرًا للإدارة الهندسية بمركز فوه، والمهندسة عايدة يسري القزاز مديرًا للإدارة الهندسية بمطوبس، والمهندس حسن عبد المقصود حسن مديرًا للإدارة الهندسية بمدينة برج البرلس.

الحركة شملت كذلك، المهندس عبد الجواد صميدة عبد الجواد مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة سيدي سالم، والمهندس حسيني محمد حجازي مديرًا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والمهندس ربيع محمد أحمد الدويك مديرًا للإدارة الهندسية لمدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد عبد العزيز محمد سعيد مديرًا للإدارة الهندسية بمدينة سيدي غازي، والمهندس أيمن عبده عبد الغني خير الله وكيلًا للإدارة الهندسية بمدينة سيدي غازي.
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