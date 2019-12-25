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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الأربعاء 25 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي نقدم إليكم حظك اليوم الاربعاء 25 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما تحمله الأبراج من أسرار، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام المقبلة، من أفراح ونجاحات وأحزان.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك.. وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.
عاطفيا: القمر في منزل الحظ يعدك بيوم رائع فلكيا وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويعدك بالصعود والوقت للتركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك.
عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. اليوم مناسب لتقريب وجهات النظر مع الأحباب.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر في مواجهة برجك يهدد علاقتك بشريك حياتك.
مهنيا وماليا: قد يكون هناك إرباك وعليك اليوم أن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا. · ·

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.
عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. اليوم مناسب للإصلاح ولاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأقارب.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.
اجتماعيا ومهنيا: حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.
عائليا وعاطفيا: عطارد في مربع برجك قد يدفعك للعيش في الذكريات وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.
عائليا وعاطفيا: تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك المهنية وادرس موقفك المالي تجنبا للخسائر.
عاطفيا واجتماعيا: في وضع معاكس ويطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا: القمر وعطارد في برجك يدفعانك للظهور ويمنحانك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقات وصداقات.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد.
مهنيا: إذا كانت هناك نشاطات مشتركة تربطك بالبعض قد تجد أنها تتحسن تدريجيا، فقط لا تظهر تذمرا واصبر.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.
عاطفيا اجتماعيا: فينوس في برجك ما زالت تمنحك تألقا وأوقات ممتعة والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
اجتماعيا: القمر في وضع معاكس قد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكما في انفعالك.
مهنيا: عطارد في وضع معاكس.. حاول أن تتعامل بود وسيساعدك ذلك على تخطي خلافاتك مع البعض.
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