حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الأربعاء 25 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي نقدم إليكم حظك اليوم الاربعاء 25 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما تحمله الأبراج من أسرار، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام المقبلة، من أفراح ونجاحات وأحزان.





الحمل من21/3 إلى 20/4

مهنيا واجتماعيا: اليوم مناسب للقيام باتصالات تساعدك في خطواتك.. وحبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

عاطفيا: القمر في منزل الحظ يعدك بيوم رائع فلكيا وتتجلي فيه قدرتك على الإبهار.





الثور من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك رؤية واضحة للمستقبل ويعدك بالصعود والوقت للتركيز على أمور مالية ولتنظيم أعمالك وأفكارك.

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات.. اليوم مناسب لتقريب وجهات النظر مع الأحباب.





ال جوزاء من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تمهل فالقمر في مواجهة برجك يهدد علاقتك بشريك حياتك.

مهنيا وماليا: قد يكون هناك إرباك وعليك اليوم أن تغير نظرتك للأمور كي تجد حلا. · ·





ا لسرطان

من 22/6 إلى 22/7

صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة والوقت مناسب لإدارة أعمال وواجبات يومية بحكمة.

عاطفيا وعائليا: رغم الضغوط.. اليوم مناسب للإصلاح ولاستكمال مسيرتك ممتثلا للواجب خاصة واجبك نحو الأهل والأقارب.





ال أسد من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأخبار سارة وتجد من الجنس الآخر من يهتم بشخصك.

اجتماعيا ومهنيا: حتى لو واجهت بعض التعقيدات في محيطك تستطيع أن تقوم بخيارات جيدة.



العذراء من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا ومهنيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك عصبيا وانفعاليا وعليك أن تسمو فوق الصغائر.

عائليا وعاطفيا: عطارد في مربع برجك قد يدفعك للعيش في الذكريات وعليك أن تقاوم سيطرة الحزن عليك.





الميزان من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على إبراز مواهبك وقدراتك وتجد حلفاء يتجاوبون معك.

عائليا وعاطفيا: تهتم بجميع من حولك وتفتنهم وتكسب حبهم بتشجيعك ودعمك لهم.



العقرب من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك المهنية وادرس موقفك المالي تجنبا للخسائر.

عاطفيا واجتماعيا: في وضع معاكس ويطالبك الفلك بعدم التسرع في الغضب أو الانفعال.





القوس من 23/11 إلى 21/12

مهنيا: القمر وعطارد في برجك يدفعانك للظهور ويمنحانك حضورا وثقة بنفسك وقدرة على الإقناع.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل العلاقات تساعدك على توطيد علاقات وصداقات.





الجدي من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ينصحك اليوم بالعمل خلف الستار والاحتراس من المكائد.

مهنيا: إذا كانت هناك نشاطات مشتركة تربطك بالبعض قد تجد أنها تتحسن تدريجيا، فقط لا تظهر تذمرا واصبر.



الدلو من 21/1 إلى 19/2

مهنيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يمدك بقدرة كبيرة على الإبداع وتكسب الإعجاب أينما كنت.

عاطفيا اجتماعيا: فينوس في برجك ما زالت تمنحك تألقا وأوقات ممتعة والكثيرون يطلبون صحبتك وتعرف كيف تختار الأصلح.





الحوت من 20/2 إلى 20/3

اجتماعيا: القمر في وضع معاكس قد يولد بعض المشاكل والتراجع النفسي.. وعليك أن تكون أكثر تحكما في انفعالك.