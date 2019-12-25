آخر إجازة في حياتهم | مصرع أسرة بريطانية في منتجع شهير بإسبانيا.. صور

ذهبت أسرة بريطانية مكونة من "والدين وبنت وولد" إلى إسبانيا لقضاء إجازة رأس السنة في منتجع شهير؛ واستعادة نشاطهم، ولكنهم كانوا على موعد مع قدر غيَّر مسار حياتهم .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، توفي الأب والأم والإبنه، في حمام السباحة بالجناح الخاص بهم.





بدأ الأمر باستغاثة الابنة بوالدتها، فقررت الأم النزول لإنقاذها بسرعة ، إلا أن عمق حمام السباحة كان كبيرا جدا وحاولت الأم الوصول إلى الفتاة ولكنها فشلت وبدأت هي الأخرى في الغرق.





وعلى الرغم من تدخل الأب ، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ زوجته وابنته، وماتوا جميعا في حمام السباحة .



