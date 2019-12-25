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منوعات

آخر إجازة في حياتهم | مصرع أسرة بريطانية في منتجع شهير بإسبانيا.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ذهبت أسرة بريطانية مكونة من "والدين وبنت وولد" إلى إسبانيا لقضاء إجازة رأس السنة في منتجع شهير؛ واستعادة نشاطهم، ولكنهم كانوا على موعد مع قدر غيَّر مسار حياتهم . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، توفي الأب والأم والإبنه، في حمام السباحة بالجناح الخاص بهم.

بدأ الأمر باستغاثة الابنة بوالدتها، فقررت الأم النزول لإنقاذها بسرعة ، إلا أن عمق حمام السباحة كان كبيرا جدا وحاولت الأم الوصول إلى الفتاة ولكنها فشلت وبدأت هي الأخرى في الغرق.

وعلى الرغم من تدخل الأب ، إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ زوجته وابنته، وماتوا جميعا في حمام السباحة . 

وأفاد التقرير الطبي أن حمام السباحة ذاته هو الذي يحمل عيوبا في تصميمه؛ وتسبب في موت الأسرة .
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آخر إجازة في حياتهم | مصرع أسرة بريطانية في منتجع شهير بإسبانيا.. صور

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