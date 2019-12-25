AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:18 ص
مادونا
مادونا
Advertisements
شروق ابراهيم
حصلت المغنية الأمريكية مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.

وقال والد ووالدة مالك ويليز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهم يشعرون بالطمأنينة حول مستقبله وانها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشار والد الشاب مالك إلى أن مادونا تكبره هو بعامين، ولكنه يثق في ذكاء ابنه في كيفية التعامل مع سيدة تكبره بالعمر، وبنجمة بحجم مادونا.

ولم تحدد مادونا موعد الزواج، أو موقفها من اقامة حفل زفاف أم الاكتفاء بعقد زواج رسمي فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

رجاء الجداوي: اشتغلت في جراج أتوبيسات علشان كنت محتاجه فلوس

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

اخبار الزمالك.. استمرار النزيف ومنصور يتحدى اتحاد الكرة.. وإصابة سامي الشيشيني

ظهور غير لائق.. القبض على فتيات في موسم الرياض بتهمة خدش الحياء

آخر إجازة في حياتهم | مصرع أسرة بريطانية في منتجع شهير بإسبانيا.. صور

رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

مشروع قانون جديد.. نقابة أصحاب المعاشات: صرف العلاوات الخمس في هذه الحالة.. فيديو

رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي