لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

حصلت المغنية الأمريكية مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.





وقال والد ووالدة مالك ويليز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهم يشعرون بالطمأنينة حول مستقبله وانها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأشار والد الشاب مالك إلى أن مادونا تكبره هو بعامين، ولكنه يثق في ذكاء ابنه في كيفية التعامل مع سيدة تكبره بالعمر، وبنجمة بحجم مادونا.



