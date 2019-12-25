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ثقافة

الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
رغم التقدم الهائل في ألعاب الأطفال وما بها من تكنولوجيا، إلا أن العرائس أثبتت قدرتها علي إثارة إعجاب وانتباه الأطفال،خاصة في المناسبات المتعلقة بهم،وحتي الآن فإن العرائس فقرة أساسية في احتفاليات الأطفال.

وقد رصدت كاميرا موقع صدي البلد فرحة كبري للأطفال الذين شاركوا في الاحتفالية التي نظمها المتحف القبطي بمناسبة أعياد الميلاد والعام الجديد،وشارك فيها عدد كبير من الأطفال مختلفي الأعمار،بحضور جيهان عاطف مدير عام المتحف،وننشر منها 65 صورة.

وتضمنت الإحتفالية ورش فنية شارك فيها الأطفال وقام بها القسم التعليمي في المتحف،وقاموا بصناعة شجرة الكريسماس وأقنعة بابا نويل من الفوم،وحصل عليها الأطفال كهدايا،كما تواجدت بين الأطفال عرائس لشخصيات محببة لهم في الرسوم المتحركة،خاصة الأسد والقرد والبلياتشو

وكشفت جيهان عاطف مدير عام المتحف أنهم يستغلون مثل هذه الفعاليات لربط الأطفال بالمتحف وما به من كنوز،خاصة أنها تكون فرصة لزيادة وعيهم بالآثار،وقد قام أمناء المتحف بشرح أبرز القطع الأثرية في المتحف للأطفال وأيقونات خاصة بالميلاد.

وتاريخيا بدأت قصة المتحف مع مرقس باشا سميكة الذي كان مهموما بالأثار القبطية والحفاظ عليها،وعمل بجهد لعدة سنوات حتي تمت إقامة المبني الحالي للمتحف والذي تم إفتتاحه في 1910 ولم يكن هناك أجدر منه لتولي مسئولية إدارة المتحف كأول مدير له.

ويضم المتحف روائع وكنوز الأثار القبطية في أقسام مختلفة،وهي الأحجار والرسوم الجصية،والكتابة القبطية والمخطوطات والأقمشة والمنسوجات،والعاج والأيقونات والأخشاب والمعادن،والفخار والزجاج.
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
الأطفال يتعرفون على تاريخ المتحف القبطي في أعياد الميلاد.. صور
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