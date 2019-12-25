هند صبري تحتفل بـ الكريسماس.. صور

احتفلت الفنانة هند صبرى بالكريسماس، على طريقتها الخاصة.



ونشرت هند صبرى صورا جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام من أمام شجرة عيد الميلاد، معلقة : "عيد ميلاد سعيد لجميع من يحتفلون به اعياد ميلاد مجيدة ".



يذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.



وتعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب 3 سنوات، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا".



وتحفظت هند صبري على تفاصيل العمل الجديد، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.



وشاركت هند صبري مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نجاحا كبيرا، وإيرادات مرتفعة في شباك تذاكر دور العرض.



