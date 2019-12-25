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مرأة

هنفطر إيه .. فول وعجة بطاطس بطريقة غير تقليدية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين
تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

طريقة عمل عجة بطاطس للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير عجة بطاطس:
بطاطس مكعبات محمرة
بيض
بصل
فلفل أحمر رومي
طماطم
فلفل حار
بابريكا
سمنة
ملح فلفل أسود

طريقة عمل عجة بطاطس
* يخلط البيض مع البصل والطماطم والفلفل الرومى والحار والبابريكا والملح والفلفل الأسود
* يصب الخليط فى بايركس مدهون بالسمنة ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج

- أضيفى الروزمارى الجاف والزعتر الجاف والملح

- أضيفى بيضة والفلفل الأسود وقلبى

فول بالسجق للشيف دعاء عاشور
المقادير
3كوب فول
-ملعقة كبيرة عصير ليمون
-ملعقة كبيرة زيت
-ملح
-فلفل اسود
-سجق او سوسيس
الطريقة
قطعى السجق حلقات وحمرى السجق فى الزيت لمدة 5 دقائق ثم اضافة الفول اليه مع الماء و الملح و الفلفل الاسود و يترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار وعصير الليمون الى الخليط و يوضع فى طبق
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