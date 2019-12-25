زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

ظهرت الفنانة زينة في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس مع الفنان تامر حسني، مرتدية شورت قصيراً، مع جاكيت اسود كلاسيكي.





وأقيم الحفل، مساء أمس الثلاثاء، وسط حضور جماهيري كبير، شارك به كل من النجوم "تامر حسني وهنا الزهد وأكرم حسني وخالد الصاوي ومحمد نور" والشاعر أمير طعيمة والمنتج جابي خوري.





وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



