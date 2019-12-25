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فن

تردد أغنية فرنسية | درة تحتفل بـ الكريسماس على طريقتها الخاصة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:25 ص
درة
درة
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شروق ابراهيم
نشرت الفنانة التونسية، درة، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، في أثناء ترديدها لأغنية باللغة الفرنسية؛ احتفالا بأعياد الكريسماس.

وظهرت درة في الفيديو، مرتدية بلوفر أحمر؛ ليتماشى مع اجواء اعياد الكريسماس، وكانت تجلس في سيارة، حيث كانت تغني بعفوية شديدة.

وتشارك درة في بطولة مسلسل بلا دليل، الذي يعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.30 مساء على قناة "سي بي سي"، والساعة 11 مساء على قناة "سي بي سي دراما" على تطبيق "WATCH iT".

مسلسل بلا دليل، بطولة درة، وخالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وعدد من النجوم، وتأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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