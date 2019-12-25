احتفالات خاصة بـ الكريسماس في أسوان.. صور

طفرة كبيرة وغير مسبوقة يشهدها الموسم السياحى داخل نطاق محافظة أسوان خلال الفترة الحالية، ولا سيما فى ظل ما تم تنظيمه من فعاليات وأنشطة عديدة خلال العام الحالي والتى كان من أبرزها وأهمها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة الذى حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط كوكبة من الزعماء والرؤساء وقادة العالم خلال يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري.





وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " الاستعدادات المكثفة التى شهدتها أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء للاحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة ، خاصة فى ظل تزايد حركة الإقبال من الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم على الفنادق العائمة والثابتة .





ونجد أن ما يساهم بشكل مباشر فى زيادة الإقبال والحركة السياحية هو ما تتميز وتتفرد به أسوان، المشتى العالمى، وأجمل مقاصد العالم السياحية التي يحرص على زيارتها كافة شعوب العالم من مختلف الجنسيات ، بجانب الزائرين من محافظات الجمهورية كافة، للاستمتاع بمقوماتها الفريدة من نوعها ، وخاصة فى المناسبات المختلفة .





وتشهد الفنادق المختلفة إقبالًا ملحوظًا وبرامج خاصة وطقوس الاحتفال بـ الكريسماس وليلة رأس السنة، مع الحالة العامة التى تتميز بها اسوان جوهرة النيل الساحرة، صاحبة الطقس الدافئ والجو الجاف، و الطبيعة الساحرة الخلابة، فضلًا تتنوع الأنماط السياحية ما بين سياحية وأثرية وثقافية فريدة، بجانب السياسات العلاجية والدينية والنيلية والرياضية والتسويقية، وأيضًا السفاري والصيد والمحميات الطبيعية.





وبالإضافة إلى هذه الإمكانيات والمقومات الهائلة ، تنعم أسوان كغيرها من محافظات الجمهورية بالأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر الآن لما عاد ولما عادت معه السياحة إلى مجدها السابق الذى ينتظره المزيد والمزيد .





وفى هذا السياق، أشار خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إلى أن المحافظة تضم أيضًا العديد من المواقع السياحية منهاومعابد أبوسمبل وإدفو وكوم أمبو من المعابد الأثرية الكبيرة التى يحرص على زيارتها كثير من الناس، بجانب المسلة الناقصة ومتحف النوبة ومركز التراث الأفريقى والحديقة النباتية والجولات النيلية وغيرها من المواقع السياحية فى أسوان ويحرص على زيارتها عدد كبير من السائحين.





وأكد خيرى محمد أن نسب الإشغال السياحى فى تلك الفترة تصل لنسبة الـ100 % تقريبًا وتكون فنادق أسوان سواء الثابتة أو العائمة كاملة العدد.





وخلال هذه الأيام نجد أن شجرة الكريسماس تعود من جديد فى بعض الأماكن لتتزين بها، بجانب أن غالبية الفنادق العائمة التى تعمل ما بين الأقصر وأسوان كاملة العدد .





وبالتوازى مع ذلك فقد شهد معبد كوم أمبو انتعاشة سياحية حيث استقبل المعبد حوالي 3 آلاف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات ضمن جولة سياحية للمعالم الأثرية بالمحافظة.





ومن جهته، أكد الأثرى أحمد سيد مدير آثار كوم أمبو، أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين الأجانب بالتزامن مع الموسم السياحى الحالى بمحافظة أسوان وفترة احتفالات رأس السنة ، وأن السائحين قدموا إلى المعبد على متن نحو 62 باخرة سياحية، قادمة من مدينتى أسوان والأقصر ، كما أن زوار معبد كوم أمبو تعرفوا على مكونات المعبد الأثرية وما يحتويه من آثار تاريخية .



