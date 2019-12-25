سعود القحطاني يعود إلى تويتر وضجة على مواقع التواصل.. ما السبب؟

سرعان ما تصدر اسم سعود القحطاني، قائمة تريند "تويتر"؛ عقب إعلان النيابة العامة السعودية، عدم توجيه أي تهمة للمستشار السعودي، في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.





وغرد السعوديون معربين عن فرحتهم ببراءة سعود القحطاني من أي تهمة في القضية، إلا أن كثيرين اهتموا بمطالبة إدارة "تويتر" بإعادة الحساب الرسمي لسعود القحطاني، حيث كان الموقع قد أوقفه مؤخرا.





وطالب آلاف المغردين إدارة تويتر بإعادة الحساب فورا، لكن حسابا جديدا باسم "سعود القحطاني" ظهر خلال الساعات الماضية، أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وغرد الحساب الذي يحمل اسم سعود القحطاني قائلا "عدنا والعود أحمد"، وتابع في تغريدة أخرى "في عز سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز.. وولي عهده الأمين لا يُظلم أحد.. قضاؤنا عادل وشامخ لا تهزه رياح المنتقدين".





وانقسم رواد تويتر حول التغريدات والحساب الجديد، حيث رأى البعض أنه "مزيف" يستغل اسم المستشار السعودي.





بينما قابل آخرون الحساب الجديد بسعادة بالغة، وغرد السعودي عبد الرحمن قائلا "سعادتنا لاتوصف بعودتك معالي المستشار.. أنت من سيوف الحق المهداة لنصرة الحق"، فيما رحب آخر قائلا "عودًا حميدًا والحمد لله على سلامتك".





وفور الإعلان عن قرار النيابة السعودية، تداول نشطاء مواقع التواصل قصيدة قالوا إنها لسعود القحطاني، وأنه كتبها عقب القرار، وهي قصيدة تحمل اسم : "براني اللي كلنا باحتكامه".





وكتب القحطاني في القصيدة:





يا الله ياللي بيدك أمر القيامة *** ويموت بأمرك خي ويعيش مولود





ترزقني الشكر الجميل بتمامه *** على ظهور الحق والعالم شهود





ليل الشكوك الحق بدد ظلامه *** والحق مهما غاب بالنصر موعود





من عالية نجد لسواحل تهامة *** تباشروا بإعلان براءة سعود



