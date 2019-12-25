أغنية هليلة لـ سميرة سعيد تقترب من المليون الأول

حققت أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من تحقيق المليون الاول بعد يومين بوصول عدد مشاهداتها لـ 800 ألف من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".





وتقول كلمات أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد: "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة .. علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة.. ولعوا الأنوار .. هو إحنا ليلتنا بيضة .. ما أروعك إحساس .. ما كانتش على الخريطة .. الفرحة ديا .. عايزة أعمل زيطة وزمبليطة .. وألم كل الناس .. وأكتب على كل حيطة أغنية .. يا خلق يا هو.. حبيبي أهو .. بصراحة الكدب خيبة .. أنا قلبي كان محتاس".





أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد، كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوتية هانى محروس، بينما حققت سميرة سعيد، نجاحا كبيرا جدا خلال الفترة الماضية، بطرحها العديد من الأغاني المختلفة والمتنوعة، التي تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.



