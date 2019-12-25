AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أغنية هليلة لـ سميرة سعيد تقترب من المليون الأول

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:09 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
Advertisements
شروق ابراهيم
حققت أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من تحقيق المليون الاول بعد يومين بوصول عدد مشاهداتها لـ 800 ألف من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب". 

وتقول كلمات أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد: "هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة .. علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة.. ولعوا الأنوار .. هو إحنا ليلتنا بيضة .. ما أروعك إحساس .. ما كانتش على الخريطة .. الفرحة ديا .. عايزة أعمل زيطة وزمبليطة .. وألم كل الناس .. وأكتب على كل حيطة أغنية .. يا خلق يا هو.. حبيبي أهو .. بصراحة الكدب خيبة .. أنا قلبي كان محتاس".

أغنية "هليلة" للفنانة سميرة سعيد، كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوتية هانى محروس، بينما حققت سميرة سعيد، نجاحا كبيرا جدا خلال الفترة الماضية، بطرحها العديد من الأغاني المختلفة والمتنوعة، التي تحمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.

وكان من بين الأغاني التي تميزت بها الديفا: "محصلش حاجة"، و"سوبر مان"، و"هوا هوا"، و"يا لطيف"، وجميعهم من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فيديو مخيف لحيوان بحري عملاق في المياه المظلمة لـ خليج المكسيك

أيمن يونس: الزمالك يحتاج تغييرا إداريا.. ومن حق لاعبي الإنتاج الحزن على عدم الفوز

بـ جاكيت جلد أنيق.. أروى تستعرض جمالها عبر إنستجرام

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

هنموت كلنا.. شابة تفتح باب طائرة متوجهة إلى تركيا

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

AdvertisementS

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

هنموت كلنا.. شابة تفتح باب طائرة متوجهة إلى تركيا

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري