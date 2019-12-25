هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

أصبحت الشركات تتنافس فيما بينها لإرضاء موظفيها سواء بالإجازات أو الاحتفالات أو الخروج لقضاء يوم خارج بيئة العمل، أو منحهم مكافآت مالية تقديرًا لمجهوداتهم، وغيرها من الطرق والأساليب التي تقوم الشركة بها.





وعلى هذه الخطى كافأت شركة " New Generation " موظفيها، ولكن على طريقتها الخاصة، فقد أصدرت قرارا بمنحهم إجازة لمدة 18 يوماً من 26 ديسمبر 2019 وحتى 12 يناير 2020.





وتهدف الشركة من هذه الإجازة إلى الراحة والاستجمام لموظفيها وليقضوا أوقاتا مميزة مع أصدقائهم وعائلاتهم، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم التي بذلوها على مدار عام 2019.





وأشارت الشركة في بيانها عن قيامها بتنظيم رحلتين واحدة منهم إلى الإسكندرية للاستمتاع بالبحر، والاخرى ركوب فلوكة في النيل وتناول الغداء، لتضرب الشركة مثال جديد في عالم "دلع الموظفين".



