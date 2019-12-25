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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة بطل زامبيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
مرتضى منصور يوجه
مرتضى منصور يوجه رسالة دعم لكل اللاعبين قبل السفر إلى زامبيا
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ملك موسى
وجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة دعم لكل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل السفر إلى زامبيا. 

وأجرى المستشار مرتضى منصور، اتصالا هاتفيا باللاعبين، عن طريق أحمد زاهر المدير الإداري للفريق، في مكالمة جماعية للفريق؛ من أجل التأكيد على مساندته لهم، ودعم مجلس الإدارة بالكامل لهم قبل المباراة المهمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل. 

وقال مرتضى منصور للاعبين، إن عليهم عدم الالتفات لأي انتقادات توجه لهم، وأنه يثق في قدرتهم على تخطي تلك النتائج، وكامل الدعم لهم منه.

ووجّه رئيس الزمالك، الحديث إلى قادة اللاعبين في الفريق، وأصحاب الخبرات؛ للم شمل الفريق قبل المباراة المهمة؛ لمصالحة جماهير الزمالك، والرد على أي انتقادات بأنهم يقاتلون لأداء ما عليهم، لولا بعض الظروف الأخرى الموجهة ضد النادي.

وطالب مرتضى منصور، اللاعبين، بالعودة من زامبيا، بحصد الـ3 نقاط؛ لمواصلة الزحف نحو استعادة اللقب الأفريقي، في ظل الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني.

ويلعب الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وغادرت البعثة فجر اليوم، في طريقها إلى زامبيا لخوض اللقاء.
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