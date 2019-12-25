AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
تامر حسني وخالد الصاوي
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض "الفلوس"
Advertisements
محمد صبحي
أقيم مساء الثلاثاء، عرض خاص لفيلم "الفلوس"، في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءًا من اليوم 25 من ديسمبر.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت". 

حضر العرض، الفنان، أكرم حسني والمنتج جابي خوري وعلى ربيع وحكيم وبوسي شلبي وحرم هاني شاكر والموزع توما وأمير طعيمة وهاني مهني وحسام حسني وكل أبطال العمل. 

تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة
Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلى هايص على القمة.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

ظهور غير لائق.. القبض على فتيات في موسم الرياض بتهمة خدش الحياء

أهم الأخبار.. حبس شادي سرور.. مرتضى منصور يعلق على تعادل الزمالك.. مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

رجاء الجداوي: اشتغلت في جراج أتوبيسات علشان كنت محتاجه فلوس

تقرير دولي يحذر القارة العجوز: أخونة أوروبا تتم في صمت بعد فشل الجماعة الإرهابية بمصر

AdvertisementS

لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. ماذا حدث؟

تحذير للأطفال وكبار السن.. الأرصاد: أمطار ورياح شديدة على المحافظات.. فيديو

عقوبات جديدة.. موقف اتحاد الكرة من حضور مرتضى منصور مباراة الزمالك

الأهلي يفوز على الزمالك 82 - 68 في قمة سوبر السلة ..فيديو

ابشرك بسرطان في الرئة.. مرتضى منصور: السحر سبب تعادل الزمالك وسيد عبد الحفيظ يبتسم عند هزيمتنا وتعادلنا

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

السلطات الليبية تلقي القبض على 3 مصريين.. تعرف على السبب

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

فايلر فاشل ومش مصدق نفسه.. مرتضى منصور: الشبكة مقفولة بسحر أسود وسيد عبد الحفيظ جايب ناس عشان نخسر

مشروع قانون جديد.. نقابة أصحاب المعاشات: صرف العلاوات الخمس في هذه الحالة.. فيديو

رغم قرار إيقافه .. مرتضى منصور يحضر مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري

30 دقيقة سلبية.. فرصة خطيرة للزمالك وتألق عامر عامر يحمي شباك الإنتاج الحربي