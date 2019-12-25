مقاتلات تركية تنتهك المجال الجوي.. هل تلجأ أثينا للخيار العسكري ضد أنقرة؟

تواصل تركيا استفزازاتها وأعمالها العدائية في المنطقة، فعقب اتفاق غير مشروع أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حكومة السراج، تستفز أنقرة آثينا بتحركاتها آخرها اختراقات متكررة للمجال الجوي اليوناني.





اضطر سلاح الجو اليوناني لمواجهة 3 انتهاكات تركية للمجال الجوي عشية أعياد الميلاد، وفقا لصحيفة "ايكاثيمرني اليونانية".





وذكرت الصحيفة أن 3 مقاتلات تركية اخترقت المجال الجوي لليونان في أوقات منفصلة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يكون هناك وقف غير رسمي لهذه التدخلات خلال عطلة عيد الميلاد ، لكن تركيا اختارت تجاهلها ، مرة أخرى تتحدى مباشرة السيادة اليونانية في المنطقة.





وتقول الصحيفة إن الأمر وقع فوق جزيرة رو اليونانية، أثناء زيارة لنائب وزير الدفاع اليوناني للمنطقة.





بدورها، لم تستبعد شبكة "فولتير" أن تلجأ اليونان للخيار العسكري لمواجهة الاستفزازات التركية المتواصلة.





واعتبرت الشبكة زيارة وزير الخارجية اليوناني خلال الأيام الماضية إلى بنغازي للقاء القادة الليبيين والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، تصعيدا من قبل أثينا، عقب إصرار أنقرة على التعدي على حقوقها.





كما أشارت إلى تهديدات أردوغان مؤخرا بالتدخل العسكري في ليبيا وإعلانه إسراع برنامج الغواصات التركية وإنزال غواصات جديدة إلى البحر.





وتقول إنه بموجب الاتفاقية المشبوهة التي وقتعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فبالإضافة إلى الموانئ العسكرية في قبرص، يمكن لتركيا الوصول إلى ميناء محلي رئيسي في ليبيا ، حيث يمكن أن تمتد نفوذها على كامل شرق أوسطي.





كما سلطت الضوء على إعلان الجيش الوطني الليبي أنه سيسقط أي طائرة أجنبية تزود الميليشيات بالأسلحة والمعدات.



