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أخبار العالم

مقتل 80 إرهابيًا خلال هجوم عنيف على مفرزة للجيش في بوركينا فاسو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:10 ص
. قتلى وجرحى خلال
. قتلى وجرحى خلال هجوم عنيف في بوركينا فاسو
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قسم الخارجي
قتل 7 جنود وعدد من المدنيين، بالإضافة إلى 80 "إرهابيا" في هجوم على مفرزة من الجيش في اربيندا شمال بوركينا فاسو، حسبما أعلنت هيئة أركان الجيش، في بيان.

وأكد البيان أن الهجوم العنيف نتج عن مهاجمة عدد كبير من الإرهابيين بشكل بالغ العنف ومتزامن، لوحدة عسكرية تابعة للجيش، ومواطنين، في اربيندا" بولاية سوم.

وأضاف الجيش في بوركينا فاسو : "تكبدنا 7 قتلى هم 4 جنود و3 من الدرك و20 جريحا .. كما سقط العديد من القتلى المدنيين".

وأوضح أنه صادر نحو 100 دراجة نارية واسلحة وكمية كبيرة من الذخائر.

وأكدت قيادة الجيش "بدء مطاردة الارهابيين الذين تقهقروا إزاء رد عناصر المفرزة" بالتنسيق مع "سلاح الجو".
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