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منوعات

هنموت كلنا.. شابة تفتح باب طائرة متوجهة إلى تركيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لحظات من الرعب عاشها ركاب طائرة؛ بسبب راكبة مسها الجنون وارتكبت حماقة، فبينما الطائرة تحلق في السماء، اتجهت لفتح بابها وهي تردد "سنموت جميعًا". 

وعرَّضت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا وتدعى "كلوي هينز" حياة ركاب على متن طائرة للخطر، بعدما قامت بفتح باب الطائرة وهي تعلن رغبتها في الموت وقتل من معها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتسببت "كلوي هينز" إلى تغيير مسار الرحلة وتحويل "طائرة جيت 2" إلى مطار ستانستيد بدلًا من التوجه إلى تركيا، وعندما حاول طاقم الطائرة منعها بالقوة قامت بالاعتداء عليهم، حتى تمكنوا من حل المشكلة وتحفظوا عليها لتسليمها للشرطة.

وفور وصول الرحلة إلى المطار وجهتها؛ تم تسليم الشابة إلى الشرطة، والتي بدورها أحالتها إلى المحكمة.

واعترفت الشابة بأنها حاولت فتح باب طائرة ركاب في منتصف الرحلة، وصرخت سنموت جميعًا وعرضت الطائرة للخطر. 

ومثلت الشابة أمام محكمة شيلمسفورد كراون، حيث أقرت بالذنب؛ لتهديد سلامة الطائرة، والاعتداء على طاقمها عند محاولتهم منعها.

وأثبتت التحريات أن الشابة ارتكبت الفعل تحت تأثير المخدرات.
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