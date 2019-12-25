مقتل 35 مدنياً و7 من أفراد الأمن خلال هجوم مسلح في بوركينا فاسو

أعلن رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، مقتل 35 مدنيا، معظمهم من النساء، و7 أفراد من قوات الأمن التي تمكنت في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 مسلحًا آخر؛ إثر مهاجمة قرية، شمال البلاد، واندلاع اشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن.





وقال رئيس بوركينا فاسو: "إن العمل البطولي لجنودنا مكَّن من تحييد 80 إرهابيا".





وأفاد الجيش- في بيان، أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- بأن عددا كبيرا من المسلحين شنوا هجوما في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا في منطقة الساحل، بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع دولة مالي.





وأضاف بيان الجيش، أن 7 آخرين من قوات الأمن قتلوا في الحادث؛ إثر اشتباكهم مع المسلحين.



